В Новокузнецке пьяная автомобилистка случайно утопила подругу

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Новокузнецке вынесли приговор женщине, по вине которой в автомобиле утонула ее подруга. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Трагедия произошла в июле этого года на Запсибовских карьерах, где компания друзей устроила пикник. В какой-то момент автомобилистка поссорилась с сожителем и вместе с подругой решила отправиться домой. Женщина плохо запомнила дорогу, поэтому повернула к обрыву. В итоге машина «Мазда 6», которой она управляла, упала в воду с высоты более шести метров. При этом сама автомобилистка успела выбраться, а ее 35-летняя пассажирка осталась в салоне. Отмечается, что водитель-женщина была пьяна.

Новокузнечанка стала фигуранткой уголовного дела. Суд признал ее виновной и приговорил к к 5,5 годам в колонии-поселении.