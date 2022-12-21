Житель Кузбасса в течение часа оплатил долг после ареста автомобиля

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Кузбасса оплатил более 200 тысяч рублей долгов по штрафам ГИБДД после ареста автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП по Кемеровской области.

Мужчина накопил штрафы в пользу ГИБДД на общую сумму 235 тысяч рублей. При этом он не спешил оплачивать задолженность. Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на средства должника, находящиеся в банке, и постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. Также приставы арестовали автомобиль Jeep Grand Cherokee Limited, принадлежащий должнику. После этого мужчина в течение часа оплатил задолженность по штрафам.