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НовостиОбщество22 декабря 2022 4:36

На новогодние каникулы запустят дополнительные поезда из Кузбасса в Новосибирск

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Екатерина РОМАНОВА

В предновогодние и праздничные дни жителям южной столицы Кузбасса будет проще добраться до Новосибирска. В эти дни поезд Новокузнецк - Новосибирск будет курсировать дополнительно, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Так, по маршруту запланирован рейс на 29 декабря, а также с 3 по 5 января 2023 года. Но при этом 1 января поезд отменен. Таким образом, пассажиры смогут съездить из Новокузнецка в Новосибирск и обратно ежедневно с 29 декабря по 9 января (кроме 1 января).

В связи с изменением в расписании пассажиров призвали быть внимательными и планировать свои поездки заранее.