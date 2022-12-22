На новогодние каникулы запустят дополнительные поезда из Кузбасса в Новосибирск

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В предновогодние и праздничные дни жителям южной столицы Кузбасса будет проще добраться до Новосибирска. В эти дни поезд Новокузнецк - Новосибирск будет курсировать дополнительно, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Так, по маршруту запланирован рейс на 29 декабря, а также с 3 по 5 января 2023 года. Но при этом 1 января поезд отменен. Таким образом, пассажиры смогут съездить из Новокузнецка в Новосибирск и обратно ежедневно с 29 декабря по 9 января (кроме 1 января).

В связи с изменением в расписании пассажиров призвали быть внимательными и планировать свои поездки заранее.