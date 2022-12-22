На Кузбасской трассе произошло ДТП с участием более 10-ти автомобилей

В телеграм-канале «ДТП Кузбасс» появилось видео от подписчика, на котором видно масштабное дорожно-транспортное происшествие.

По словам автора видео, столкнулось примерно 12 автомобилей. На месте аварии находятся дорожные работники, серьезно пострадавших замечено не было.

Причина ДТП неизвестна, однако в видеоролике подписчика видны неблагоприятные погодные условия: большое количество снега на трассе, ветер и гололед.

По данным информации телеграм-канала, в районе бывшего Тойота-центра большой затор, некоторые водители разворачиваются и едут в обратную сторону по встречной полосе.