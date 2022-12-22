В Кемерове близ Московской площади откроют зону отдыха у воды и бассейн под открытым небом

В бассейнах под открытым небом смогут купаться и взрослые, и дети. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Жителей Кемерова ждет сразу два новшества, связанное с зонами отдыха у воды. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов во время подведения итогов за 2022 год.

Так, возле новой набережной Томи, где ступени спускаются к берегу реки, в будущем планируют оборудовать зону отдыха для кемеровчан. Правда, купаться в реке из-за несоответствия воды нормам будет нельзя, но устроить пикник, позагорать - возможно: зона отдыха будет оборудована как полагается.

А вот искупаться в жаркий день горожане смогут в бассейнах под открытым небом. Их в городе должно появиться два - один возле озера Красное, второй - близ нового Олимпийского парка и Московской площади. В каждом бассейне будет зона для купания детей, здесь же для удобства отдыхающих будут установлены лежаки и зонтики для защиты от солнца.

Так как бассейны под открытым небом организуют частные предприниматели, то вход на их территорию будет платный. Стоимость посещения станет известна после их установки. По словам Дмитрия Анисимова, это должно случиться в ближайший год-два: торги на аренду данных участков уже состоялись.