На кузбасской трассе в результате ДТП погиб один человек

Архив «КП» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Утром 22 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого, по словам очевидцев, погиб человек.

По данным свидетелей произошедшего, авария, в которой столкнулись два легковых автомобиля, произошла на трассе «Кузедеево - Новокузнецк». В видеоматериалах, выложенных в соцсети очевидцами, видно, что автомобили серьезно повреждены, у внедорожника смята передняя часть автомобиля, а у пострадавшего седана полностью отсутствует крыша и боковая часть авто.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, пожарные и скорая помощь.