Глава Новокузнецка выступил в роли Деда Мороза

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова

Сергей Кузнецов побывал в одном из детских домов южной столицы Кузбасса в рамках акции «Рождество для всех и каждого».

- Мы исполнили четыре заветных детских желания, о которых узнали благодаря акции, - рассказал и.о. волшебного персонажа.

Так, пятилетняя Лариса мечтала о детском обучающем компьютере, чтобы выучить весь алфавит. Ее мечта осуществилась.

Саша из пятого класса увлекается играми на смартфоне, но пожаловался, что зарядки надолго не хватает и попросил у Деда Мороза беспроводную зарядку для телефона PowerBank. Желание было исполнено.

Восьмиклассник Данил уже три года занимается хоккеем и получил в подарок настольную игру «Хоккей».

10-летнему Сергею вручили велосипед.

- Он давно наблюдал в окно, как по улице на велосипедах катаются другие дети, и очень хотел именно такой подарок. Сергей настолько был счастлив, что не отказал себе в желании прокатиться прямо в коридоре учреждения, - поделился эмоциями глава Новокузнецка.