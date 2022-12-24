Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в частном доме престарелых в Кемерове

Из горящего здания спаслись шесть человек.
Фото: Екатерина САРДАКОВА
Медики сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в доме для престарелых в Кемерове на улице Таврической.
По оценкам специалистов Центра медицины катастроф, двое из шести спасенных находятся в тяжелом состоянии.
У женщины 1959 г.р. зафиксированы термические ожоги 2-3 степени 50% тела. Мужчина 1979 г.р. госпитализирован с термическими ожогами головы, шеи, кистей рук 2-3 степени (40% тела).
Еще четверо спасенных - женщина 1949 г.р. и мужчины 1961 г.р., 1965 г.р. и 1979 г.р. Они имеют легкую степень отравления продуктами горения и от госпитализации отказались. Сейчас их разместили в местном центре социальной адаптации.
Напомним, что пожар в кемеровском доме престарелых на улице Таврической произошел в ночь на субботу. Общая площадь распространения огня составила 180 квадратных метров. Погибли 20 постояльцев.