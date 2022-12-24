Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в частном доме престарелых в Кемерове

Из горящего здания спаслись шесть человек. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Медики сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в доме для престарелых в Кемерове на улице Таврической.

По оценкам специалистов Центра медицины катастроф, двое из шести спасенных находятся в тяжелом состоянии.

У женщины 1959 г.р. зафиксированы термические ожоги 2-3 степени 50% тела. Мужчина 1979 г.р. госпитализирован с термическими ожогами головы, шеи, кистей рук 2-3 степени (40% тела).

Еще четверо спасенных - женщина 1949 г.р. и мужчины 1961 г.р., 1965 г.р. и 1979 г.р. Они имеют легкую степень отравления продуктами горения и от госпитализации отказались. Сейчас их разместили в местном центре социальной адаптации.

Напомним, что пожар в кемеровском доме престарелых на улице Таврической произошел в ночь на субботу. Общая площадь распространения огня составила 180 квадратных метров. Погибли 20 постояльцев.