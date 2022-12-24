В Кузбассе проверят все организации, стационарно оказывающие социальные услуги

На момент пожара в здании жили 26 человек. Фото: Екатерина САРДАКОВА

На внеочередном заседании региональной комиссии по ЧС, состоявшегося после пожара в доме для престарелых на улице Таврическая в Кемерове, губернатор Сергей Цивилев поручил проверить все организации, стационарно оказывающие социальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба АПК.

В муниципалитетах должны провести сверку работающих на территориях организаций, в которых организована деятельность по размещению людей. Эту информацию предоставят председателю правительства Кузбасса Илье Середюку.

При этом против тех, кто воспрепятствует сбору информации, будут приняты жесткие меры воздействия.

- Если какие-то из организаций отказались от проверки - сообщить об этом в правоохранительные органы. Организовать работу с привлечением сотрудников правоохранительных структур по выявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, стационарно оказывающих социальные услуги для престарелых граждан и инвалидов, - подчеркнул глава региона.

Напомним, что в сгоревший в ночь на субботу дом инвалидов в Кемерове, где погибли двадцать человек, а еще шесть постояльцев пострадали, 7 декабря инспектора пожарной охраны не пустили – он хотел провести осмотр помещения. По этому факту был составлен административный протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица.