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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 1:02

В Кузбассе нашли мертвой пропавшую женщину

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кузбассе нашли мертвой 39-летнюю женщину, которая пропала больше недели назад. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Накануне в соцсетях появилась ориентировка с приметами пропавшей. Жительница Осинников исчезла 18 декабря. Вскоре родственники забили тревогу и обратились за помощью к спасателям. Сегодня волонтеры сообщили, что женщина погибла.

- Найдена, погибла. Приносим соболезнования родным и близким, - говорится в сообществе поисково-спасательного отряда.

Обстоятельства обнаружения жительницы Осинников не разглашаются.