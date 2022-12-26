В Кузбассе нашли мертвой пропавшую женщину

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кузбассе нашли мертвой 39-летнюю женщину, которая пропала больше недели назад. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Накануне в соцсетях появилась ориентировка с приметами пропавшей. Жительница Осинников исчезла 18 декабря. Вскоре родственники забили тревогу и обратились за помощью к спасателям. Сегодня волонтеры сообщили, что женщина погибла.

- Найдена, погибла. Приносим соболезнования родным и близким, - говорится в сообществе поисково-спасательного отряда.

Обстоятельства обнаружения жительницы Осинников не разглашаются.