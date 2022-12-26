На кузбасской трассе временно перекроют движение транспорта

Фото: Дирекция автодорог Кузбасса

На участке дороги Кемерово – Яшкино – Тайга вновь временно перекроют движение транспорта в связи с буровзрывными работами при строительстве северо-западного обхода Кемерова. Об этом предупредили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Ограничения будут действовать завтра, 27 декабря, на 29-м километре трассы. В период с 13:00 до 17:00 рабочие произведут пять взрывов, каждый раз движение в связи с этим будет перекрываться от 30 минут до часа. Между взрывами дорога будет открыта.

Дорожные службы попросили жителей области заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.