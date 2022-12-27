В Шерегеше достроили новые очистные сооружения

Фото: пресс-служба АПК

В Шерегеше завершили строительство еще одного объекта по программе социально-экономического развития Кузбасса. Вчера новые очистные сооружения кузбасского поселка приняли первую тысячу кубометров стоков. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Пусконаладочные работы продлятся три месяца. В этот период стоки будут принимать старые очистные.

Губернатор Кузбасса отметил, что запуск новой фильтровальной станции - это значимый этап развития современной курортно-туристической зоны мирового уровня.

- Новые очистные сооружения спроектированы с учетом дальнейшего роста курортной зоны, запуска строящихся туристических комплексов с круглогодичной эксплуатацией. Это поспособствует развитию туризма в южной агломерации региона, созданию дополнительных рабочих мест, строительству в Таштагольском районе современных жилых кварталов, — отметил Сергей Цивилев.

Напомним, что строительство современных очистных сооружений в поселке началось осенью 2020 года. Согласно проекту, новые технологические объекты возводят на имеющейся площадке старых очистных, построенных в 1974 году. Сейчас все капитальные строения готовы, установлено оборудование, проведено благоустройство территории. Комплекс включает еще химическую и бактериологическую лаборатории. Введение в строй новых объектов позволит увеличить объем перерабатываемых стоков в два раза — с 8 до 16 тыс. куб.м/сутки. При этом по поручению губернатора рассматривается возможность увеличения мощности новой станции как минимум до 20 тыс. кубометров в сутки.