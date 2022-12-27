«Гринч уже не тот»: в кузбасском городе женщина украла елку, украшавшую один из дворов

Фото: кадр видео

В Калтане в преддверии Нового года произошло дерзкое похищение – неизвестная женщина украла елку, установленную на улице Горького. О данном инциденте сообщили местные жители в соцсетях.

Горожане опубликовали видео, на котором видно, как в темное время суток молодая женщина подходит к елочке, установленной, по всей видимости, в одном из дворов. Местная жительница сначала осматривается, нет ли вокруг людей, а потом начинает тянуть новогоднее дерево. Некоторое время женщина сражается с установленной в сугробе елкой, но потом ей все-таки удается выятнуть деревце. После этого горожанка вместе с елкой поспешно скрывается с места преступления.

Кадры с похитительницей вызвали бурное обсуждение в соцсетях. Женщину назвали «кузбасским Гринчем» (это выдуманный персонаж, который презирает рождественский сезон и пытается испортить всем праздник). «Если женщина решила. Ее уже ничего не остановит», «Гринч уже не тот», «Ффсе в дом, ффсе в дом», - пишут пользователи в комментариях.

При этом некоторые кузбассовцы посочувствовали женщине, решив, что воровать елку на Новый год ей приходиться не от хорошей жизни.