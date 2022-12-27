ЦУР Кузбасса составил рейтинг глав муниципалитетов Кузбасса по работе в соцсетях

ЦУР Кузбасса оценил работу глав кузбасских муниципалитетов в социальных сетях в четвертом квартале 2022 года. Для составления рейтинг использовались следующие критерии: представленность в социальных сетях – 10 баллов, контентная политика – 60 баллов, количество подписчиков – 30 баллов. Максимальная оценка – 100 баллов.

Контент оценивался по качеству визуала, дизайна и оформления, использования живого языка, оптимальной периодичности публикаций, ответов на комментарии, по наличию прямых эфиров.

Отметим, что никто из муниципальных руководителей не получил максимальной оценки. Ближе всего к ней оказался Станислав Черданцев – глава Гурьевского муниципального округа, набравший 94 балла из 100 возможных. Второе место разделили глава Калтана Игорь Голдинов и глава Юрги Алексей Фомин, набравшие по 91 баллу. Тройку лидеров замкнул глава города Белово Алексей Курносов – у него 88 баллов. Евгений Мяленко из Яйского муниципального округа лишь немного не дотянул до своего коллеги и с 86 баллами остался на четвертой строчке рейтинга.

- Рейтинг – это информативный продукт, некий инструмент развития, который позволяет главам муниципалитетов увидеть и «сильные», и «слабые» стороны в работе с обратной связью с жителями в социальных сетях. На протяжении более двух лет наши специалисты помогают сделать этот процесс более интересным и отвечающим современным стандартам для всех участников диалога, — подчеркнул руководитель ЦУР Кузбасса Евгений Романов.