Перед Новым годом в Кузбассе открывают пять ФАПов и две амбулатории

Фото: пресс-службе АПК.

В Кузбассе на этой неделе начали работать три современных модульных медицинских пункта и две модульные амбулатории. До конца года будут открыты еще два ФАПа, сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Новые ФАПы появились в селе Славино, поселках Берикуль и Новый свет. В четверг медпункты заработают также в поселке 348 Квартал и в селе Лебедянка. А модульные амбулатории были открыты на Металлплощадке и в поселке Ясногорский Кемеровского округа. Во всех территориях быстровозводимые конструкции пришли на смену устаревшим зданиям.

В новых ФАПах жители смогут проходить диспансеризацию, иммунопрофилактику, получать плановую и экстренную помощь. В амбулаториях дополнительно предусмотрены дневной стационар, физиокабинет, помещения забора крови, кабинеты приема акушера-гинеколога, педиатра, стоматолога.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что качественная медицинская помощь рядом с домом теперь будет доступна более 10 тысяч жителям сельских территорий.

- В этом году пациентов начали принимать 73 новых фельдшерско-акушерских пункта и амбулатории, в которых созданы современные условия. В 2023 году планируем построить и открыть еще 42 ФАПа для повышения доступности медицины, - сообщил Сергей Цивилев.