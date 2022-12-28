В Кузбассе дошколята устроили «Елку желаний» для воспитанников детского дома

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова.

Персональные поздравления и подарки получили 55 ребятишек, проживающие в новокузнецком детском доме «Ровесник».

Спортинвентарь, умные часы, игрушки, сладости и многое другое около месяца собирали ребятишки, посещающие детский сад № 10, которым активно помогали сотрудники учреждения и родители.

Как уточнил в своем телеграм-канале глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов, все подарки приобретались исключительно по пожеланиям и предпочтениям самих ребятишек. Воспитанники детского дома заранее писали письма Деду Морозу и оформляли их в виде открыток, которыми украсили елочки, размещенные в дошкольном учреждении.

В благодарность от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в адрес дарителей прозвучали громкие аплодисменты.