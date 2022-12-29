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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 9:28

Легковушка превратилась в груду металла в результате ДТП на кузбасской трассе

Анастасия СЕРГЕЕВА

29 декабря на трассе в Кузбассе произошла авария с погибшим. Очевидцы публикуют в соцсетях страшные кадры с места ЧП.

Фото: телеграм-канал Инцидент Кузбасс

Фото: телеграм-канал Инцидент Кузбасс

ДТП случилось на дороге Топки - Юрга. Столкнулись легковой автомобиль и два грузовика. По словам очевидцев, сначала легковушку задел один грузовик, после чего ее отбросило на второй большегруз. На кадрах видно, что легковой автомобиль превратился в груду металла. Второй грузовик после столкновения оказался в кювете.

- В легковой машине погибли люди, - сообщили очевидцы, отмечая, что жертвами аварии стали пять человек.

Информация по ДТП уточняется.