Легковушка превратилась в груду металла в результате ДТП на кузбасской трассе

29 декабря на трассе в Кузбассе произошла авария с погибшим. Очевидцы публикуют в соцсетях страшные кадры с места ЧП.

Фото: телеграм-канал Инцидент Кузбасс

ДТП случилось на дороге Топки - Юрга. Столкнулись легковой автомобиль и два грузовика. По словам очевидцев, сначала легковушку задел один грузовик, после чего ее отбросило на второй большегруз. На кадрах видно, что легковой автомобиль превратился в груду металла. Второй грузовик после столкновения оказался в кювете.

- В легковой машине погибли люди, - сообщили очевидцы, отмечая, что жертвами аварии стали пять человек.

Информация по ДТП уточняется.