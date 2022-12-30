Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Кузбассе превышен на 203%

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кузбассе продолжает оставаться высокой заболеваемость гриппом и ОРВИ.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в период с 19 по 25 декабря в Кузбассе было зарегистрировано 37,5 тысячи случаев ОРВИ - это на 20,7% ниже предыдущей недели.

На данный момент заболеваемость ОРВИ и гриппом на 203,6% выше эпидемического порога.

Специалисты за неделю исследовали клинический материал от 433 больных. В 204 случаях удалось установить причину заболевания и половина из них (56,8%) приходится на вирус гриппа А и В. В остальных случаях заболевания обусловлены не гриппозными вирусами.

Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики инфекций. Так, нужно соблюдать гигиену рук (мыть руки с мылом, дезинфицирующими средствами), не контактировать с больными, не посещать места массового скопления людей, проводить влажную уборку и проветривание в квартире, а также высыпаться и сбалансировано питаться.