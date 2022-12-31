Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе за сутки выявили 35 новых случаев коронавируса – на три меньше, чем днем ранее. Об этом сообщается в сводке Центра ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

За сутки от последствий коронавируса умерли два кузбассовца. Таким образом, общее число жертв инфекции составило 2 849.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 212 997 случаев коронавируса: 209 693 человек выздоровели, 455 - находятся на лечении.