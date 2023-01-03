Дополнительные экипажи ДПС выставлены на дорогах Кузбасса

ГИБДД Кузбасса перешла на усиленный режим работы. Фото: Управление ГИБДД по Кемеровской области

Госавтоинпспекция Кузбасса в новогодние праздники перешла на усиленный режим службы. Об этом сообщили в отделении пропаганды ведомства.

В рамках усиления на дороги региона выставлены дополнительные экипажи ГИБДД, в задачи которых входят контроль за соблюдением правил и оказание помощи участникам дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД Кемеровской области просят жителей региона не оставаться равнодушными к проблемам безопасности на дорогах. Возможно именно своевременное вмешательство поможет спасти чью-то жизнь. О пьяных и неадекватно ведущих себя на дороге водителях можно сообщить по телефонам дежурной части УГИБДД Кузбасса по телефонам 3842) 718-518, (3842) 718-519 или набрав на мобильном 102.