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НовостиПолитика3 января 2023 15:00

Дополнительные экипажи ДПС выставлены на дорогах Кузбасса

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
ГИБДД Кузбасса перешла на усиленный режим работы.

ГИБДД Кузбасса перешла на усиленный режим работы.

Фото: Управление ГИБДД по Кемеровской области

Госавтоинпспекция Кузбасса в новогодние праздники перешла на усиленный режим службы. Об этом сообщили в отделении пропаганды ведомства.

В рамках усиления на дороги региона выставлены дополнительные экипажи ГИБДД, в задачи которых входят контроль за соблюдением правил и оказание помощи участникам дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД Кемеровской области просят жителей региона не оставаться равнодушными к проблемам безопасности на дорогах. Возможно именно своевременное вмешательство поможет спасти чью-то жизнь. О пьяных и неадекватно ведущих себя на дороге водителях можно сообщить по телефонам дежурной части УГИБДД Кузбасса по телефонам 3842) 718-518, (3842) 718-519 или набрав на мобильном 102.