Кузбасских водителей предупредили о снегопадах и ухудшении видимости

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госавтоинспекция Кузбасса предупредила жителей области об осложнении погодных условий и дополнительных опасностях на дорогах, связанных с этим.

В ближайшие дни в регионе ожидаются снегопады, ухудшение видимости, на дорогах возможен снежный накат, гололедица. В ГИБДД Кузбасса посоветовали автолюбителям отказаться от междугородних поездок на личным транспорте, так как снегопады добавляют риск создания аварийных ситуаций.

Если сесть за руль все же пришлось, необходимо предпринимать дополнительные меры предосторожности. Двигаться следует с безопасной скоростью, соответствующей конкретным дорожным и погодным условиям. Нужно увеличить дистанцию и боковой интервал, не совершать резких, необдуманных маневров.

Пешеходам также необходимо переходить дорогу с максимальной осторожностью.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, за помощью можно обращаться по телефону дежурной части Госавтоинспекции Кузбасса 8 (3842) 718-518, 718-591 или по телефону 02 (102 с мобильного), а также к любому инспектору или экипажу, находящемуся в поле зрения.