Кузбассовцы смогут по телефону задать вопросы министрам c 9 по 13 января

Фото: архив "КП". Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кузбассовцы смогут напрямую связаться с руководителями исполнительных органов власти Кузбасса c 9 по 13 января. Администрация правительства региона отмечает, что оставить обращения можно по телефонам прямой линии с 15.00 до 17.00, кроме вторника 10 января - в этот день звонки принимаются с 15.00 до 16.00.

9 января, в понедельник, будет принимать вопросы жителей региона Дмитрий Владимирович Малюта - председатель региональной энергетической комиссии. Ему можно позвонить по телефону 8 (3842) 36-28-28.

10 января, во вторник, можно обратиться к Денису Павловичу Ильину - зампредседателя правительства Кузбасса (по агропромышленному комплексу) - по телефону 8 (3842) 36-39-75.

В среду, 11 января, примет обращения жителей региона Андрей Анатольевич Панов - замгубернатора (по промышленности, транспорту и экологии), его телефон - 8 (3842) 75-85-85.

В этот же день можно будет позвонить Сергею Александровичу Пфетцеру, министру науки и высшего образования. Телефон: 8 (3842) 75-28-49.

В четверг, 12 января, можно позвонить Анне Ивановне Юдиной - министру культуры и национальной политики - по телефону 8 (3842) 36-33-42.

13 января, в пятницу, будет общаться с гражданами Софья Юрьевна Балакирева - министр образования Кузбасса. Телефон для приема обращений - 8 (3842) 36-43-21.