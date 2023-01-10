В Шерегеше на новогодних каникулах отдохнули более 170 тысяч человек

Фото: пресс-служба АПК

В новогодние каникулы в спортивно-туристическом комплексе «Шерегеш» отдохнули 173 866 человек - это жители Кузбасса, Москвы, Владивостока, Санкт-Петербурга, Симферополя, Сочи, Южно-Сахалинска, Красноярска, Абакана, а также туристы из Белоруссии и Казахстана. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев в своем телеграм-канале.

По его словам, туристический поток увеличился по сравнению с таким же периодом прошлого года на 5%.

- Мы стремимся сделать рекреационную жемчужину еще более привлекательной для туристов. Уникальные природные условия мы дополняем комфортом международного качества отдыха, — отметил Сергей Цивилев.

Так, в этом сезоне в Шерегеше работают 93 гостиницы, 19 подъемников, доступны 56 км трасс различной сложности. На территории курорта есть прокаты, кафе, спа-центры. Отдыхающие могут посетить достопримечательности района, побывать на мастер-классах, воспользоваться услугой полета на воздушном шаре, пеших и вертолетных экскурсий. Впервые в этом сезоне для путешественников, прилетающих в Новокузнецк, в «Шерегеше» открыт удаленный багажный терминал. Еще одная популярная услуга – проезд до курорта на поезде «Шерегеш-экспресс» (с начала зимнего сезона он перевез больше тысячи человек).