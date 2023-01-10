В ГИБДД предупредили кемеровчан о снижении видимости на дорогах

Фото: ГИБДД г. Кемерово

Из-за морозов на дорогах значительно снижается видимость, в связи с чем водителям нужно быть предельно внимательными. Об этом жителей Кемерова предупредили в городской Госавтоинспекции.

Сейчас на трассах наблюдается снижение видимости из-за морозного тумана и клубов пара от стоящего и движущегося транспорта. Особенно это заметно в утренние часы.

Сотрудники кемеровской ГИБДД призвали автомобилистов отказаться от дальних поездок и, по возможности, ограничить использование личного транспорта.

Если садиться за руль все же пришлось, то нужно заранее позаботиться об исправности автомобиля, взять с собой теплые вещи, заряженный мобильный телефон.

- Уважаемые водители, выбирайте меньшую скорость движения, больший боковой интервал и дистанцию до впередиидущих транспортных средств. Призываем автолюбителей также снижать скорость вблизи пешеходных переходов и при проезде мимо остановок общественного транспорта, избегать любых маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения, - сказал заместитель начальника ОГИБДД г. Кемерово Сергей Белов.

В случае ЧП на дороге, необходимо позвонить в дежурную часть ОГИБДД г. Кемерово по тел. 8 (3842) 52-29-65.