В Кузбассе объявили режим «Повышенная готовность» из-за сильных морозов

Фото: архив "КП" Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбассе ввели режим «Повышенная готовность» из-за резкого понижения температуры и усиления ветра до 25 метров в секунду, которые прогнозируются на территории области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Цивилев.

Как следует из опубликованного документа, режим «Повышенная готовность» будет действовать с 8:00 понедельника, 9 января, до 20:00 четверга, 12 января.

Муниципалитетам рекомендовано организовать проверку надежности креплений конструкций, в том числе, остановок, беседок, рекламных щитов; состояний линий электропередачи; спилить все угрожающие падением деревья, а также подготовить аварийные бригады. Главному управлению МЧС по Кемеровской области поручено определить силы и средства, которые будут привлекаться к ликвидации последствий непогоды, а также организовать оповещение кузбассовцев о сложившейся обстановке. Также на период действия режима «Повышенная готовность» на усиленный режим работы будут переведены противопожарная и поисково-спасательная службы Кузбасса.