В Кемеровском округе открылась новая амбулатория

Фото: пресс-служба АПК

В селе Барановка Кемеровского округа начала работать модульная амбулатория. Об этом рассказали в пресс-службе АПК.

Здание, в котором раньше располагалась амбулатория, устарело и перестало отвечать современными требованиям. Взамен ему по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» была возведена новая постройка площадью 387 квадратных метров.

В амбулатории разделены потоки взрослых и детей, оборудована регистратура, кабинеты узких специалистов, процедурный и прививочный кабинеты, также стационар. Кабинеты оснащены новой мебелью, компьютерами. В амбулаторию закуплено необходимое оборудование.

- Мы продолжаем работу по повышению доступности медицины в Кузбассе... С сегодняшнего дня в Барановке 1295 человек, в том числе 262 ребенка, будут получать медицинскую помощь в современных условиях и рядом с домом, — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, что в прошлом году в селах и деревнях региона начали работать 73 ФАПа и амбулатории. В 2023 году планируется открыть еще 42 таких пункта.