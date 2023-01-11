В Кемерове построили новый детский сад

Фото: пресс-служба АПК.

В Центральном районе Кемерова завершено строительство второго корпуса детского сада № 97 «Планета открытий». Губернатор Сергей Цивилев проверил готовность дошкольного учреждения, сообщили в пресс-службе АПК.

Детский сад расположен на улице 1-я Заречная, 5. Его общая площадь — свыше 4,1 тыс. кв. м. Детсад рассчитан на 200 ребят в возрасте от 1 года до 7 лет. Строительство объекта велось в рамках нацпроекта «Демография», на эти цели было направлено 444,5 млн рублей.

- С открытием детского сада в Центральном районе очередность детей в возрасте от 1 года до 3 лет будет ликвидирована полностью, — сообщил Сергей Цивилев.

В здании оборудованы просторные группы и спальные помещения, многофункциональные залы, бассейн, соляная пещера, установлено современное оборудование.