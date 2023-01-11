На кузбасской трассе ограничено движение из-за аварии

Фото: ГИБДД Кузбасса

На трассе Кемерово – Новокузнецк ограничено движение из-за дорожной аварии, произошедшей сегодня рано утром. На месте ЧП дежурят сотрудники Госавтоинспекции, которые направляют транспорт в объезд.

ДТП случилась около 5:40 в Ленинск-Кузнецком округе на 49 километре дороги Кемерово - Новокузнецк (в направлении Новокузнецка). Столкнулись ГАЗель и грузовик Volvo. В результате люди не пострадали, однако движение транспорта на данном участке ограничено.

Сейчас специализированные службы устраняют последствия ДТП. Сотрудники ГИБДД регулируют движение транспорта и направляют его в объезд по автодороге Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга (старая трасса, съезд на развязку на 30 километре дороги Кемерово - Новокузнецк).

Полиция Кузбасса просит автолюбителей учесть данную информацию при планировании поездок.