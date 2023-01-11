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НовостиПроисшествия11 января 2023 7:04

В Кузбассе пропал без вести 71-летний мужчина

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Лиза Алерт Кузбасс

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Прокопьевске пропал без вести 71-лений Александр Дмитриевич Жариков. Ориентировку с приметами мужчины разместил в соцсетях отряд «Лиза Алерт Кузбасс».

8 января пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении, и с тех пор о нем нет никаких вестей.

Сообщается, что мужчина среднего роста (170 см), худощавого телосложения, у него седые волосы, голубые глаза. Он был одет в черную куртку, черные штаны, черные ботинки и серую шапку.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.