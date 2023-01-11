В Минздраве Кузбасса ответили на жалобы пациентов на дорогие бахилы в поликлиниках

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Минздрав Кузбасса прокомментировал жалобы горожанки на подорожание бахил в поликлиниках.

Одна из жительниц Кемерова написала мэру города в его телеграм-канале о том, что цены на бахилы выросли на 100%.

- В детских медучреждениях бахилы подорожали на 100%. Стоили 5 рублей, а теперь - 10 рублей! Пожалуйста, примите соответствующие меры! - написала горожанка.

Сообщение прокомментировали специалисты Министерства здравоохранения Кузбасса. Они объяснили, что автоматы для продажи установлены для удобства посетителей и принадлежат они сторонним коммерческим организациям. При этом пациенты решают сами, приобретать им бахилы или надеть сменную обувь.

- Отсутствие у пациентов медучреждения бахил не является основанием для отказа в оказании медицинской помощи или отказа в пропуске их в общедоступные помещения медицинской организации, - сообщили в ведомстве.