В Кузбассе поймали нетрезвого водителя без прав, который перевозил ребенка

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Новокузнецке сотрудники ГИБДД задержали водителя с признаками опьянения, перевозившего в автомобиле ребенка. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники полиции получили информацию, что автомобилем Hyundai Creta управляет водитель без прав. Инспекторы потребовали автомобилиста остановиться, но тот проигнорировал сотрудников и попытался скрыться. Однако на высокой скорости машину занесло, и она застряла в сугробе.

Оказалось, что 32-летний водитель уже лишен прав за нетрезвую езду. На этот раз у него также имелись признаки опьянения, но от прохождения освидетельствования он отказался. На переднем сидении автомобиля сидел девятилетний ребенок, который не был пристегнут.

На нарушителя были составлены административные протоколы. Ему грозит наложение штрафов на общую сумму около 64 000 рублей, а также административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.