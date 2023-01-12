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НовостиОбщество12 января 2023 1:28

В Кузбассе заболеваемость гриппом и ОРВИ за новогодние каникулы снизилась на 66%

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Кузбассе за неделю сократилась более чем наполовину. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

За период с 2 по 8 января в регионе было зарегистрировано 6,6 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций – это на 66,4 % ниже предыдущей недели.

На данный момент заболеваемость ОРВИ на 20,8% ниже эпидемического порога.

Специалисты постоянно проводят мониторинг циркуляции различных вирусов. За неделю они исследовали клинический материал от 202 больных. Причину заболевания удалость определить в 104 случаях, из них 82,7 % приходится на вирус гриппа А и В.