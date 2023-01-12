В Кузбассе установят скульптурную композицию святых мучеников Гурия, Самона и Авива

В Гурьевске появится скульптура святых мучеников Гурия, Самона и Авива. Об этом сообщил глава города Станислав Черданцев в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Станислава Черданцева

Композиция будет установлена в Сквере металлургов. За это место проголосовало 75,4 % жителей округа, принявших участие в опросе, которой проходил с 21 декабря по 10 января. Всего свои голоса отдали 573 человека.

Кроме того, на отчетном мероприятии, которое прошло в конце декабря, руководители предприятий и учреждений, депутаты, почетные гости, представители духовенства и общественности также единогласно проголосовали за установку скульптурной композиции именно в Сквере металлургов. Это еще порядка 400 человек. Идею поддержали и меценаты - уже есть стартовая сумма.

Станислав Черданцев напомнил, что 2023 год в Гурьевском округе объявлен Годом семьи, любви и верности, а святые Гурия, Самона и Авива являются покровителями супружества, брака и счастливой семьи.