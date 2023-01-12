Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе наградили медиков, которые работали в Горловке и в мобилизационных пунктах. Прием провел губернатор Сергей Цивилев, сообщили в пресс-службе АПК.

Награды получили 28 специалистов. Шестеро из них добровольцами работали в городской больнице № 2 Горловки - им были вручены областные медали «За веру и добро», «За служение Кузбассу» и медали Алексея Леонова. Еще 22 медика трудились в учебных центрах Омска — они были отмечены благодарностью губернатора.

- Вы сделали трудную, но очень важную работу. Особенная благодарность тем, кто оказывал медицинскую помощь людям в Горловке, нашем городе-побратиме. Также очень важно, что благодаря нашим медикам кузбасские мобилизованные, которые отправились в зону СВО, во время обучения были под постоянным наблюдением врачей, получали своевременное лечение и психологическую поддержку в учебных пунктах, - сказал Сергей Цивилев.

Врачи, работавшие на Донбассе, в разговоре с губернатором отметили, что в больницах Горловки не хватает современного оборудования и специалистов, которые умеют на нем работать. Также наблюдается дефицит медикаментов и расходных материалов.

Сергей Цивилев поручил подготовить предложения по поставке в Горловку необходимого медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов, а также проработать меры стимулирования для кузбасских врачей, которые захотят вахтовым методом поработать в Донбассе.