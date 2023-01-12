Жители Кузбасса могут принять участие в творческом конкурсе «Пробуждая сердца»

Жители Кузбасса могут принять участие в творческом конкурсе памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца». Сейчас идет последняя неделя приема работ.

Подать заявку можно через личный кабинет участника на сайте конкурса до 16 января. Для этого нужно записать видео с художественным прочтением классических стихов. Также можно представить на суд жюри стихи собственного сочинения, посвященные темам Родины и героизма – они выделены в отдельную номинацию. Одно из таких стихотворений, присланных в эту номинацию, в новом ролике проекта прочел заслуженный артист России Дмитрий Дюжев. По его словам, сейчас такая поэзия очень важна военнослужащим, принимающим участие в СВО.

Победителей конкурса выберут эксперты. Также предусмотрен приз зрительских симпатий, который будет определен по итогам открытого онлайн-голосования в социальных сетях Бессмертного полка России.

Более подробную информацию о конкурсе «Пробуждая сердца» можно узнать в его положении.