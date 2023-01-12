В Кемерове организуют три купели на Крещение

Фото: администрация г. Кемерово

На Крещение в Кемерове будут работать три купели. В администрации города перечислили места, где можно будет окунуться в прорубь.

Купели будут организованы:

- в зоне отдыха «Чайка» (улица 4-я Заречная, 54). Время работы: с 20.00 18 января до 20.00 19 января;

- у храма Воскресения Христова (родник на улице 1-я Заречная, 192) - с 21.00 18 января до 20.00 19 января;

- на восточном берегу Красного озера. Время работы: 19 января с 12.00 до 22.00

В перечисленных местах будут дежурить спасатели и врачи скорой медицинской помощи. Также там установят палатки для обогрева людей.

В администрации обратили внимание горожан, что купели у храма в честь Святой Блаженной Ксении Петербургской в поселке Боровой в этом году не будет. По информации Кемеровской епархии, это связано с продолжением реконструкции территории.