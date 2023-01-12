В Кузбассе учреждена медаль Николая Масалова

Фото: пресс-служба АПК

В Кузбассе по инициативе губернатора Сергея Цивилева учреждена медаль Николая Масалова - ею будут награждать наиболее отличившихся военнослужащих и тех, кто активно помогает бойцам. Об этом рассказали в пресс-службе администрации правительства региона.

Получить медаль смогут как граждане, так и организации - за доблестное служение Отечеству при исполнении воинского или гражданского долга, безупречное несение службы, самоотверженную трудовую деятельность, военно-патриотическое и нравственное воспитание детей, сохранение исторической памяти, активное участие в общественной жизни региона.

Медаль выполнена из медно-цинкового сплава. На лицевой стороне изображен Монумент Воину-Освободителю (прообразом памятника стал кузбассовец Николай Масалов). На другой стороне медали сделаны надписи «Николай Масалов» и «За доблесть».

- Новая медаль - это уникальная региональная награда, дань памяти, благодарности и огромного уважения к героическому подвигу кузбассовцев, - сказал Сергей Цивилев.