В Кемерове временно изменят схему движения пяти автобусов

Фото: администрация г. Кемерово

В эти выходные в Кемерове временно изменится схема движения автобусов №№ 52, 53, 56, 154, 40т. Это связано с перекрытием движения на участке улицы Александрова, сообщили в городской администрации.

В пятницу, 13 января, с 20.00 начнутся ремонтные работы около дома № 15 по улице Александрова и продлятся они до 5.00 понедельника, 16 января. Автомобилистам придется объезжать закрытый участок по улицам Рекордная и 40 лет Октября.

Также изменится схема движения автобусных маршрутов. Автобусы №№ 52, 53, 56, 154 поедут следующим образом: д.п. «Прогресс», улица 40 лет Октября, остановка «ДК Кировского района», разворот на остановке «ДК Кировского района», улица 40 лет Октября, улица Инициативная в прямом и обратном направлениях.

Автобус № 40т: остановка «КГМИ», улица 40 лет Октября, остановка «ДК Кировского района», разворот на остановке «ДК Кировского района», улица 40 лет Октября, улица Инициативная в прямом и обратном направлениях.

Оперативную информацию о движении пассажирского транспорта можно уточнить в УЕЗТУ по телефону: 57-46-57.