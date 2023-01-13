В Кузбассе мужчина убил знакомого и пытался инсценировать его самоубийство

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Междуреченске будут судить мужчину, который избил знакомого, а затем скинул его тело с третьего этажа. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Обвиняемого и еще одного приятеля приютил у себя дома 64-летний горожанин. Во время застолья хозяин жилища оскорбил 40-летнего квартиранта нецензурной бранью. Тот разозлился и избил обидчика. В итоге пострадавший мужчина упал, потеряв сознание. Ночью квартирант обнаружил хозяина лежащем на том же месте и решил, что тот умер. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина инсценировал его самоубийство. При помощи второго квартиранта он перенес тело на балкон, а затем скинул с высоты третьего этажа. Пострадавшего мужчину обнаружили прохожие, они вызвали скорую. Горожанин был еще жив, но от полученных травм скончался в больнице.

40-летний квартирант не стал отпираться и во всем сознался. На него завели уголовное дело по статье об убийстве. Сейчас оно передано в суд.

В отношении его соучастника, помогавшего перенести тело на балкон, также было возбуждено уголовное дело.