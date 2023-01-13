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НовостиПроисшествия13 января 2023 2:46

В Кузбассе произошло землетрясение

Анастасия СЕРГЕЕВА

Ночью в Кузбассе произошло землетрясение. Об этом сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Толчки были зафиксированы сегодня, 13 января, в 4.11 в точке с координатами 53.70 широты и 88.20 долготы - это в Междуреченске. Магнитуда землетрясения составила 3,0, а интенсивность в эпицентре - 3,4 по шкале MSK64.

Сейсмособытие носило естественный характер - в сводке оно обозначено как «earthquake» (землетрясение).