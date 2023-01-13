В кузбасской поликлинике организовали парикмахерскую и мясной рынок: комментарий Минздрава

Фото: соцсети

Жители кузбасского города Прокопьевск пожаловались, что поликлинике № 2 продают мясо и колбасные изделия, а также работает парикмахерская. Соответствующие фотографии были опубликованы в соцсетях.

На кадрах видно, что в помещении, где расположена регистратура медучреждения, ведется торговля продуктами. На втором снимке показан вход в «красную зону», туда же ведут указатели парикмахерской и страховой компании.

Фото: соцсети

- Пришел в поликлинику на строителей семь // Тут же постригся на лысо совсем // Колбаски купил и застраховался // Только вот врач мне по пути не попался, - написал автор фотографий.

Местные жители в комментариях сообщили, что их не смущает такое соседство. По их словам, и парикмахерская, и колбасный рынок находятся на первом этаже здания не первый год. При этом сама поликлиника - за исключением гардероба и регистратуры - располагается на втором этаже.

Ситуацию прокомментировали в Минздраве Кузбасса, отметив что создавшаяся ситуация недопустима.

- Она детально рассмотрена, будут предприняты меры недопущения в будущем подобных ситуаций в медицинских учреждениях, главная задача которых - оказание медицинской помощи населению, - сообщили в Минздраве телеканалу «Вести Кузбасс».

Также отмечается, что в ближайшее время во всех больницах и поликлиниках пройдут внеплановые проверки.