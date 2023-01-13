Кемеровчанам вновь предлагают посчитать уток

По многолетней традиции, акция пройдет в парке «Антошка». Фото: Федор БАРАНОВ

Кемеровчан 14 января приглашают присоединиться к учету водоплавающих, зимующих в стране. Акция «Серая шейка», проводимая под эгидой Союза охраны птиц России, состоится в эту субботу, 14 января. По многолетней традиции, она пройдет в парке «Антошка», начало в 14.00.

В парке соберутся представители кемеровского отделения Союза охраны птиц России, сотрудники природоохранных организаций, учащиеся и педагоги, неравнодушные к пернатым горожане. Во время встречи можно будет сдать данные учета и подкормить птиц. Для этого с собой можно принести белый хлеб или крупу (лучше всего овес). Организаторы будут ждать участников акции у входа в парк со стороны проспекта Ленина.

Тем, кто отправится считать уток, стоит одеться потеплее: хотя морозы и спали, но столбики термометров 14 января достигнут отметок -11... -16 градусов, при этом на улице будет сильный ветер.

Между прочим, принять участие в акции, можно и не приезжая в «Антошку». Правда лишь в том случае, если рядом с вашим местом проживания есть места скопления водоплавающих. К результатам подсчета, которые до 22 января 2023 года нужно отправить на электронную почту soprkuzbass@gmail.com, необходимо прикрепить и фотографии для подтверждения. Также свои наблюдения можно внести через сайт iNaturalist.org, на странице «Проект «Серая шейка-2023».