Житель Новосибирска приехал к родственникам в Кузбасс и «заминировал» жилой дом

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В Кузбассе осудили жителя Новосибирска, который обвинялся в заведомо ложном сообщении о преступлении. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ЧП произошло в Белове. Неизвестный сообщил, что один из многоквартирных домов заминирован. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку, и эта информация не подтвердилась. Вскоре полицейские совместно с коллегами из ФСБ установили шутника. Им оказался 49-летний житель Новосибирска, который приехал в гости к родственникам в Белово.

На мужчину завели уголовное дело. Суд приговорил фигуранта к шести месяцам ограничения свободы.