Кузбассовцев предупредили о дополнительной опасности на дорогах

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госавтоинспекция Кузбасса предупредила жителей о дополнительной опасности на дорогах в связи со снегопадами.

В ближайшие дни в Кузбассе прогнозируется снег, метели, ветер с порывами до 15 метров в секунду. На дорогах возможны снежные заносы, ухудшение видимости, гололедица.

Сотрудники ГИБДД Кузбасса призвали автолюбителей по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

Также водителям рекомендовали двигаться с безопасной скоростью, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Кроме того, нужно отказаться от резких маневров, особенно связанных с выездом на полосу встречного движения.

Пешеходам также стоит быть предельно внимательными.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо сообщить о случившемся экстренным оперативным службам. Также за помощью можно обращаться по телефону дежурной части управления ГИБДД по Кемеровской области по телефону 8(3842)718-518.