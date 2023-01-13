Кузбассовцев предупредили о дополнительной опасности на дорогах

Фото: архив "КП"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Госавтоинспекция Кузбасса предупредила жителей о дополнительной опасности на дорогах в связи со снегопадами.
В ближайшие дни в Кузбассе прогнозируется снег, метели, ветер с порывами до 15 метров в секунду. На дорогах возможны снежные заносы, ухудшение видимости, гололедица.
Сотрудники ГИБДД Кузбасса призвали автолюбителей по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.
Также водителям рекомендовали двигаться с безопасной скоростью, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Кроме того, нужно отказаться от резких маневров, особенно связанных с выездом на полосу встречного движения.
Пешеходам также стоит быть предельно внимательными.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо сообщить о случившемся экстренным оперативным службам. Также за помощью можно обращаться по телефону дежурной части управления ГИБДД по Кемеровской области по телефону 8(3842)718-518.