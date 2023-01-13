В Кузбассе задержали группу наркоторговцев, орудующих в трех городах

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кузбассе полицейские поймали четверых драгдилеров - трех мужчин и одну женщину - которые подозреваются в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Задержанными оказались мужчины в возрасте 23-33 лет и 21-летняя женщина. Они покупали оптовые партии наркотиков через интернет-магазин, затем фасовали и продавали через сеть тайников, оборудованных в Ленинске-Кузнецком, Белове и Междуреченске.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

При личном досмотре оперативники обнаружили у драгдилеров гаджеты с координатами 25 «закладок» с оптовыми партиями наркотика. В общей сложности сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 430 граммов запрещенных веществ.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Было возбуждено уголовное дело. Наркоторговцам грозит до 20 лет лишения свободы. На время следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.