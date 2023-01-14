В Кузбассе разбойника выдал дефект речи

Лица преступника не было видно из-за маски, но его все-таки поймали. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В кузбасском городе Белово ограбили микрофинансовую организацию. Неизвестный, зайдя в помещение в маске, достал нож и потребовал от сотрудницы все имеющиеся деньги. Его добычей стали 45 тысяч рублей, после чего мужчина скрылся.

Полицейские, которым о преступлении сообщил руководитель микрофинансовой организации, стали изучать записи видеокамер. И, прослушивая разговор, обратили внимание, что у грабителя дефект речи: он не выговаривал некоторые звуки.

- Предположив, что преступником мог быть один из заемщиков, полицейские опросили несколько десятков человек из числа клиентов организации. Они оказались правы: у одного из них - 24=-летнего местного жителя обнаружился тот самый дефект речи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Подозреваемого задержали, у него были изъяты нож и часть похищенных денег в размере 30 тысяч рублей, остальные деньги мужчина потратил . В отношении него возбудили уголовное дело за разбой, за что, согласно российскому законодательству ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В настоящее время собранные сотрудниками полиции материалы направлены на рассмотрение в суд, который и определит меру наказания разбойнику.