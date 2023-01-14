В Гурьевске отреставрируют Дворец культуры

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В 2023 году в Гурьевске начнутся ремонтные и реставрационные работы городского Дворца культуры. Об этом сообщил глава города Станислав Черданцев, подводя итоги 2022 года и делясь планами на год грядущий.

Гурьевский Дворец культуры металлургов — одно из старейших зданий культуры в Кузбассе. Его строили своими силами сотрудники местного металлургического завода в свои обеденные перерывы, выходные дни, в любую свободную минуту. Дворец впервые распахнул свои двери в 1935 году, в 1974 году пережил капитальный ремонт, и вот уже более 40 лет его состояние поддерживают лишь текущими ремонтами. Но и они не панацея: так, в 2008 году из-за аварийного состояния был закрыт зрительный зал ДК и с той поры он больше не открылся.

О ремонте здания впервые заговорили в 2019 году. Областной бюджет выделил средства на проект реконструкции, и сейчас все готово к тому, чтобы строители приступили к работам.

Ориентировочно реконструкция займет два года. На этот период 11 творческих коллективов и 24 клуба по интересам, которые сейчас размещаются на территории Дворца, переберутся в другие учреждения культуры города.

Помимо Дворца культуры в 2023 году в Гурьевске планируют начать ремонт спорткомплекса «Металлург» и специализированного зала тяжелой атлетики им. Ларина; школы и спортзала в селе Малая Салаирка; детского сада № 14 «Солнышко» в Салаире. Запланировано строительство двух жилых домов в Салаире, установка модульной врачебной амбулатории в селе Новопестерево.