В Кузбассе пропал мужчина в черно-желтой куртке

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Кузбассе пропал 36-летний Константин Александрович Гонтарь. Ориентировку с приметами мужчины разместил в соцсетях волонтерский отряд «Лиза Алерт Кузбасс».

Местонахождение жителя поселка Новостройка Яйского муниципального округа неизвестно с 10 января.

Приметы пропавшего: рост 167 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Мужчина был одет в черно-желтую куртку, синие джинсы, черные сапоги, черную шапку.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.