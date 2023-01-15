В Кузбассе на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» затруднено движение грузовиков из-за непогоды

Фото: ГИБДД Кузбасса

В Кузбассе на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» от Кемерово до Мариинска затруднено движение грузового транспорта в связи с погодными условиями. Об этом предупредили в ГИБДД Кузбасса.

На дороге выставлены дополнительные экипажи ДПС – инспекторы организовывают движение при возникновении затруднений и оказывают помощь водителям в случае, если она необходима.

Госавтоинспекция Кузбасса попросила автомобилистов отказаться от междугородних поездок. В случае, если водитель попал в затруднительную ситуацию в пути, можно обратиться за помощью можно обратиться к любому сотруднику ГИБДД или позвонить в дежурную часть по телефону 8-3842-718-518.