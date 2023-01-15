В Кузбассе рабочая неделя начнется с метелей и сильного ветра

Фото: архив "КП" Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

По прогнозам синоптиков Кемеровского гидрометцентра, в понедельник, 16 января, в Кузбассе ожидаются сильный ветер, снег, местами метели.

При этом температура воздуха по области будет достаточно комфортной. Ночью она составит -12...-17, местами до -22 градусов, днем -9...-14. Завтра будет дуть западный ветер ночью 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18, днем 7-12, местами порывы 17-22 метров в секунду.

В Кемерове ночью прогнозируется температура воздуха -13...-15 градусов, днем -10...-12. Порывы ветра местами будут достигать 17 метров в секунду. Возможен снег, местами метель.